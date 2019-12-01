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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Milli eserler ezgilerle ruha dokundu

İHA

Yöresel Kıyafetler ve 17. yy Ezgileri ile Halk Kültürü, Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADü) canlandı.

Milli eserler ezgilerle ruha dokundu

Yöresel Kıyafetler ve 17. yy Ezgileri ile Halk Kültürü, Adnan Menderes Üniversitesi’nde (ADü) canlandı.
Yörük Ali Efe Uluslararası Halk Kültürü Araştırmaları Sempozyumu kapsamında düzenlenen ‘Geçmişten Günümüze Anadolu Kıyafetleri’ adlı defile ve ‘17. Yüzyıldan 17 Eser’ konseri Atatürk Kongre Merkezi Maiandros Salonu’nda gerçekleşti.
Etkinliklere Yörük Ali Efe’nin torunu Merkez Valisi Kayhan Kavas, Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut, Dr. Fatih Özkurt, Efe, Yörük ve Türkmen derneklerinin temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuarı Geleneksel Türk Müziği Öğretim Üyesi ve öğrencilerinden oluşan Ruhefza Grubu; 17 yüzyıldan, 17 eserin ezgilerini dinleyicilerle buluşturdu.
Selçuk Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Moda Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mücella Özkan’a Merkez Valisi Kayhan Kavas, Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut ve Dr. Fatih Özkurt grup üyelerine teşekkür belgesi verdi.
Aydın Kültür Turizm Derneği tarafından düzenlenen ‘Geçmişten Günümüze Anadolu Kıyafetleri’ adlı defile ile modeller; Anadolu savaşçı kıyafetlerini, Yörük beyi kıyafetini, Muğla yöresinin geleneksel kıyafetlerini, 158 yıllık gelinlik ve 152 yıllık kumaştan dikilen kıyafetleri yöresel müzikler eşliğinde başarıyla sundular.
Aydın Kültür Turizm Derneği Başkanı Fatma Yazıcı’nın, Aydın sevgisini anlattığı şiiri eşliğiyle, dönemsel karakterlerin canlandırıldığı defile beğeni ile izlendi. Yazıcı, “Efelerin Efesi Yörük Ali Efe’nin şehri Aydın’da kültürümüzü yaşatmak ve gelecek nesillere kültür aktarımını doğru bir şekilde sağlamak için buradayız” dedi.
Programda emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten Yazıcı, Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut ile Aydın Kültür Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Abdullah Yılmaz’a plaket verdi.

“Milli, Medeni ve Duygudaş Öncü İnsan Yetiştirmek Hedefimiz Olmalı”
Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in talimatlarıyla sempozyumu gerçekleştirdiklerini ifade eden Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut, üniversitekent bütünleşmesinin en güzel örneklerinden birine tanık olduklarını söyledi. Üniversitelerin birer eğitim kurumu olduğunu, eğitimin varlık sebebi ve hedefi olan insanlık değerlerinin kültürle oluştuğunu, dil ile taşındığını belirten Turgut, “Bizim yerindelik ilkesi ile milli insan, sivillik ilkesiyle medeni insan, kuruculuk ilkesiyle de lider insan yetiştirme gayemiz var. Bu şuurdan uzaklaşırsak; yerindelik ilkesinden uzaklaşılarak anlamsız bir özenti ile milli insan yerine; batının üstünlüğünü ön kabul olarak gören kompleksli insan yetişir. Medeni insan yerine beşeri ilişkilerde yoğunluktan uzak, tahammülsüz hoşgörüsüz insan yetişir. Kuruculuk ilkesi göz önünde bulundurularak eğitim süreçleri yürütülürse de lider insan değil emperyalist, sömürgeci, bozguncu, tahakkümcü insan yetişir. Biz dünyada egemen olduğumuz çağda da asla sömürgeci ve emperyal olmadık. Yörük Ali Efe de emperyalistlere sömürgecilere ilk kurşunu Malgaç Baskını’nda Aydın’dan sıktı. Biz bu etkinlikle geçmişimizin farkında olarak bugünümüzü anlamlandırmaya çalışıyoruz. Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in tensipleri ile de Sempozyumun devamını getirmek istiyoruz” dedi.

Konser ve defile ekipleri ile Kültür Turizm Derneğine teşekkürlerini ileten Turgut, “Bizlere renkli ve milli kültürümüzü yansıtan, inanılmaz bir gece yaşattınız. Gönüllükle, özveriyle burada bizlerle olduğunuz için sağ olun, var olun” sözleriyle konuşmasına son verdi.
Merkez Valisi Kayhan Kavas’ın, Aydın Kültür Turizm Derneği Başkanı Fatma Yazıcı’ya teşekkür belgesini vermesiyle renkli görüntülere sahne olan program sona erdi.

AYDIN

01 Aralık 2019 Pazar

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