Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

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Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 16,25 TL’den işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 16,25 TL en çok 16,25 TL ve Sıra Mısır, Hazır Tacir Satışı olarak en az 1,04 TL en çok 1,04 TL.

AYDIN 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:33

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