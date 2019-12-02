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Ege’nin organik ürünleri Singapur’da tanıtıldı

İHA

Türk gıda ihracatçıları, yıllık 12,4 milyar dolar gıda ithalatı olan Singapur'a çıkarma yaptı. Taze meyve sebzeden, dondurulmuş ürünlere, süt ve balık ürünlerinden kurumeyve ve mamullerine kadar birçok farkı alanda üretim yapan 15 Türk ihracatçı firma Singapur ithalat pazarından pay almak için temaslar gerçekleştirdi.

Ege’nin organik ürünleri Singapur’da tanıtıldı

Türk gıda ihracatçıları, yıllık 12,4 milyar dolar gıda ithalatı olan Singapur’a çıkarma yaptı. Taze meyve sebzeden, dondurulmuş ürünlere, süt ve balık ürünlerinden kurumeyve ve mamullerine kadar birçok farkı alanda üretim yapan 15 Türk ihracatçı firma Singapur ithalat pazarından pay almak için temaslar gerçekleştirdi.

Ege İhracatçı Birlikleri organizasyonunda gerçekleştirilen Singapur Sektörel Ticaret Heyeti Programı 2528 Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleşti. 3 günlük program çerçevesinde ithalatçı firma temsilcilerimiz ülkenin büyük marketlerini dolaşarak pazarı yakından inceledi. T.C. Singapur Büyükelçiliğini
ziyaret eden heyetimiz T.C. Singapur Büyükelçisi Murat Lütem ve Ticaret Müşaviri Müge Dağlı Durukan’dan ülke ve pazar hakkında bilgi aldı. Heyete destek sağlayan Büyükelçi Lütem, Türkiye ile Singapur arasındaki ticaretin artırılması için her türlü desteğe hazır olduklarını belirtti. İhracatçı firma temsilcilerimiz heyet kapsamında Singapurlu alıcı firma temsilcileri ile ikili iş görüşmelerinde bir araya geldi.

“Pazardan pay alabiliriz”
Singapur Gıda Ticaret Heyeti Programına katılan Türkiye Su Ürünleri Sektörü Kurulu Başkanı ve Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Kızıltan, Türkiye’nin 2018 yılında Singapur’a 26 milyon dolar gıda ürünleri ihracatı yaptığını ifade ederek pastanın çok daha büyük olduğunu ve bu pastadan pay alabileceğimizi belirtti.

Singapur, Uzakdoğu’ya ihracatta geçiş ülkesi olabilir
Singapur’un Türkiye’nin Uzakdoğu’ya gıda ihracatına köprü olabileceğini de söyleyen Kızıltan, “ Singapur küçük bir ülke olmakla birlikte Uzakdoğuya ihracatın artırılması için bir geçiş ülkesi, tek başına düşünülmemeli. ASEAN üyesi ve ASEAN’ın 2,6 trilyon ticaret hacmi var, 11 ülkeyi kapsıyor. İkili ticaret anlaşmaları ve Serbest Ticaret Anlaşmaları ülkenin dış ticaret politikasını oluşturuyor. Helal ürüne çok önem veriliyor. Tanıtım faaliyetleri ile Türkiye’nini bilinilirliğini artırarak bu pazarda amacımıza ulaşma yolunda adımlar atabiliriz.” şeklinde konuştu.

50 Singapurlu firma ile ikili görüşmeler
Singapur Gıda Ticaret Heyeti’nin oldukça başarılı geçtiğini ifade eden Kızıltan, “Burada 50 Singapurlu firmayla ikili görüşme gerçekleştirdik ve Ticaret Odaları ile İthalatçılar Birliğini ziyaret ettik. Singapur ekonomisi ve ticareti hakkında bilgi sahibi olduk.” dedi. Singapur’da kişi başı gelir düzeyinin 52 bin dolar olduğunu belirten Kızıltan “Gıda ihtiyacının tamamına yakın kısmını ithalat yoluyla karşılıyorlar, premium ürünler tercih edilen bir pazar var. Tavuk eti ve yumurta ihracatı için çalışmalarda belli bir aşamaya gelindi. Yaş meyve açısından potansiyel var, kiraz, incir, bar, şeftali, üzüm, nektarinde şansımız büyük. Kaya levreği, levrek ve orkinosta talep var. Özellikle milli havayolumuz THY özel bir çalışma yapar ve kolaylık sağlarsa ihracatımız kısa sürede bir kaç katına çıkacaktır” şeklinde konuştu.

AYDIN

02 Aralık 2019 Pazartesi

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