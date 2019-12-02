Sağlıkta kalite değerlendirmeleri gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi sağlıkta kalite standartları gereğince Sağlık Bakanlığı tarafından sağlıkta kalite değerlendirmeleri, 2729 Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleşti.

Toplantıya Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Ali Akyol, Rektör Danışmanı Prof.Dr. Mehmet Dündar, Hastane yönetimi, değerlendirme ekibi, akademik ve idari personel katıldı.

Kalite Yönetim Birimi Sorumlusu Başhekim Yardımcısı Doç.Dr. Tolga Ünüvar, Sağlık Bakanlığı Kalite Akreditasyon Daire Başkanlığı Değerlendirme Ekibine açılış toplantısında ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi hakkında bilgilendirmeler yaptı. Ünüvar, “Hastanemiz ilk hizmet vermeye başladığı günden bugüne çok yol aldı ve gelişti. Bu hizmetleri verirken nasıl daha iyi hizmet veririz, hasta memnuniyeti nasıl arttırılabilir diye sürekli çalışmalar yapıyoruz. Hasta ve çalışan odaklı olarak gelişmeye devam ediyoruz. Hasta sayısı, yatak sayısı ve yapılan ameliyat sayılarında yaşanan artış, Hastanemizin tercih edildiğini gösteriyor. Kalite odaklı çalışıyoruz ve çalışan memnuniyetini dikkate alarak hizmet içi eğitimler, toplantılar düzenliyoruz” diye konuşarak kalitenin önemine vurgu yaptı. Ünüvar konuşmasının sonunda ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nin vizyon, misyon ve kalite politikası hakkında bilgi verdi.

Ekip Koordinatörü Ayhan Kalyoncu, gerçekleştirdiği sunumda SKS temel faaliyet alanları, mevzuat ve yönetmelik hakkında bilgi verdi.

Ekip Koordinatörü Ayhan Kalyoncu, Değerlendirmeci Hatice Bulut, Filiz Özyurt, Hülya Kaplan ve Hatice Öztürk’ten oluşan ekip, 2018 Sağlıkta Kalite Standartlarına uygun olarak ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde değerlendirmede bulundu. Bu kapsamda poliklinik, klinik, ameliyathane ve hastanenin diğer birimleri de ziyaret edildi.

Değerlendirme sonrasında Hastane Yönetimi,Kalite Birim Sorumluları ve Değerlendirme Ekibi kapanış toplantısında bir araya geldi. Değerlendirme ekibi tüm yönetime ve ekibe gösterdikleri ilgi için teşekkür ederek toplantıyı bitirdi.

AYDIN 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:33

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