Aydın Ticaret Borsası üyelerini sera ve tarım teknolojilerini yerinde gördü

Aydın Ticaret Borsası, üyelerini Antalya Expo Center’de gerçekleşen “Uluslararası Sera, Tarım Ekipmanları ve Teknolojileri” fuarıyla buluşturdu.

Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Cengiz Ülgen, Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Yıldız ve Kazım Günaydın, Meclis Başkan Yardımcısı Rıza Uyar ve Ahmet Şenel, Meclis Üyesi Ali Çevik, Mustafa Akdam, Erkan Aslan, Mehmet Ali Avcu ve beraberindeki 168 Borsa üyesi “Uluslararası Sera, Tarım Ekipmanları ve Teknolojileri” Fuarı’nı ziyaret etti.

ATB Başkanı Çondur, yaptığı açıklamada; “Seracılık ve tarım ekipmanları sektöründe ‘Tarım ve Teknolojinin Global Buluşması’ temasıyla gerçekleşen dünyanın en büyük örtü altı tarım sektörü fuarı olan ‘Uluslararası Sera, Tarım Ekipmanları ve Teknolojileri’ fuarı sonrasında üyelerimizin duydukları memnuniyet bizleri onurlandırmıştır. Gerçekleştirilen fuar ziyareti; yeni teknolojileri görmenin yanı sıra, üyelerimiz ve Borsamız arasındaki iletişimi güçlendirmek, öneri talep ve isteklerini, yüz yüze bizlere iletmeleri sağlamak adına önemlidir. Katılım sağlayan Borsamız üyelerine teşekkürlerimizi sunarız” dedi.

AYDIN 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:33

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