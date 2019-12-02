Nazilli Belediyespor yara sardı

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde Halide Edip Adıvarspor'u 3-1 yenen Nazilli Belediyespor, geçen hafta Modafen karşısında deplasmanda alınan 1-0'lık yenilgiyi telafi etti.

Zirve yarışında lider Karacabey Belediyespor'u 1 puan geriden takip eden siyah-beyazlılarda teknik direktör Yavuz İncedal, oynanan oyundan memnun olduğunu söyledi. İncedal, "Şampiyonluk yarışı oldukça çetin geçiyor. İlk yarının sonuna 2 maç kaldı. Yeşilyurt Belediyespor ve Gölcükspor karşılaşmalarından 6 puan çıkarıp devreye lider girmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.



AYDIN 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:33

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