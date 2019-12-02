Azap Gölü Sulak Alan Yönetim Planı Kapanış Çalıştayı yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü DKMP Aydın Şube Müdürlüğü tarafından “Azap Gölü Sulak Alan Yönetim Planı Kapanış Çalıştayı gerçekleştirildi.

Toplantıya Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü, Aydın Büyükşehir ve Söke Belediyeleri temsilcileri, DSİ 21. Bölge Müdürlüğü, Adnan Menderes Üniversitesi (Ziraat Fakültesi), Aydın DKMP Şube Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Yeşilköy Muhtarlığı, Yeşilköy Suürünleri Kooperatifi, Avcılık ve Atıcılık Konfederasyonu Aydın İl Temsilciliği, Bölgedeki Maden firmaları ve EKODOSD derneği temsilcileri ve uzmanları katıldı.

Proje koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Arda Özen, Jeoloji/Hidrojeoloji Mühendisi Dr. Hakan Çelik, Biyolog (Botanik+Ekolog) Prof. Dr. Evren Cabi, Biyolog (Zoolog) Uzman Biyolog Mert Oktay Baykan, Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Dr. Tolga Coşkun ve Sosyolog Araştırma Görevlisi Mustafa Ammar Kılıç tarafından alanda yapılan çalışmalarla ilgili bilgilendirme sunumu yapıldı. Hassas Alanlar Dairesi Sulak Alanlar Şube Müdürlüğü’nden uzman Şerif Hızlı tarafından Yönetim Planı ve işleyişi hakkında bilgi verildi.

AYDIN 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:33

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