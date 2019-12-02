Kuşadası'nda çalışmalar 24 saat esaslı yürütülüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi ekiplerinin ilçenin kalbi durumundaki Türkmen Mahallesi’nde başlattığı alt yapı ve üst yapı çalışmaları hafta sonu da devam etti.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcılar Seyfi Seyhan Suvari ile Oğuzhan Turan Türkmen Mahallesi’nde hafta sonu devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Aydın Büyük şehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi ekipleri tarafından uzun yıllardır alt yapı ve üst yapı hizmeti görmeyen Türkmen Mahallesi’nin 50. Yıl Caddesi ile Gençlik Caddesi arasında kalan bölgesinde başlatılan çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. Çalışmaların hafta içi mesai saatleri dışında da devam ettiğini belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel“Kuşadası’nı hakkettiği yere getirmek için gece, gündüz, hafta içi, hafta sonu demeden var gücümüzle çalışıyoruz. Uzun yıllardır hizmet görmeyen Türkmen Mahallesi’nde Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile gerçekleştirdiğimiz alt yapı ve üst yapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bölgede çalışmalarımızı en yakın zamanda tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.



Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Türkmen Mahallesi’nin 50. Yıl Caddesi ile Gençlik Caddesi arasında kalan bölgesinde başlatılan çalışmalara ilçede doğalgaz alt yapı çalışması yürüten Enerya şirketinde dahil olduğunu belirterek “Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi’nin Türkmen Mahallesi’nde başlattığı çalışmalara doğalgaz altyapısı işi de eklendi. İlçemize doğalgaz altyapısı döşeyen Enerya şirketinin ekipleri Büyükşehir Belediyemizin su hattı ile kanalizasyon hattı döşeme çalışmalarının ardından bölgeye doğalgaz hattı döşeyecekler. Bu sayede bölgede doğalgaz hattı için yeniden bir kazı çalışması yapılmayacak” dedi.

AYDIN 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:33

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