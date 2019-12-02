Sulama kanalına düşen yaban domuzunu itfaiye kurtardı

'Ceset yoksa, cinayet de yoktur'

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- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde sulama kanalına düşen yaban domuzu, itfaiye ekiplerince kurtarılarak, doğaya bırakıldı.

İlçenin kırsal Güzelköy Mahallesi'ndeki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına, dün saat 13.00 sıralarında, bir yaban domuzunun düştüğünü fark eden köylüler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, kanal içinde bitkin haldeki yaban domuzunu, ucunda kement şeklinde ip bulunan demir çubuk yardımıyla sudan çıkardı. Kurtarılan yaban domuzu, daha sonra doğal ortamına bırakıldı.

AYDIN 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:33

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