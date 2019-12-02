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Büyükşehir Ankara’da Aydın’ı tanıttı

İHA

Büyükşehir Belediyesi Ege İlleri Tanıtım Günleri'nde stant açarak, Aydın'ın ve ürünlerinin tanıtımını yaptı.

Büyükşehir Ankara’da Aydın’ı tanıttı

Büyükşehir Belediyesi Ege İlleri Tanıtım Günleri’nde stant açarak, Aydın'ın ve ürünlerinin tanıtımını yaptı.
Ankara'da "Ege İlleri Türkiye Tanıtım Günleri"nin bu yıl 12'ncisi yapıldı. Ege illeri vakıf ve derneklerinin oluşturduğu EGEM platformunca düzenlenen "Ege İlleri Türkiye Tanıtım Günleri", ANFA Altınpark Fuar Alanı'nda düzenlendi. Ege Bölgesi'ne özgü ürünlerin yanı sıra bölgenin ekonomik değeri yüksek ürünlerinin de Ankaralılarla buluştuğu tanıtım günleri etkinliği, 1 Aralık'a kadar sürdü.
Tanıtım günlerinde Aydın'ın bilinirliğini artırmak için bir stant açan Aydın Büyükşehir Belediyesi de özellikle Aydın'ın en büyük ekonomik değerlerinden olan zeytinin, zeytinyağının ve incirin tanıtımını yaptı. Fuarda ayrıca Arapapıştı Kanyonu, Serçin gibi turizme kazandırılan ekoturizm merkezlerinin de tanıtımı yapılırken, stantta fuarı ziyaret eden ziyaretçilere çeşitli ürünler ikram edildi.
Tanıtım günlerinde Aydın Büyükşehir Belediyesi Bandosu, Orkestrası ve Kadın Mehteran Takımı da çeşitli gösteriler sundu. Açılışta bir konuşma yapan ve Büyükşehir Belediyesi standında Ankaralıların Aydın'a yönelik sorularını yanıtlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanvekili Evrim Karakoz, Aydın'ın tarım, hayvancılık ve turizmde büyük bir potansiyel barındırdığını söyledi. Aydın'ı en fazla antik yerleşime ev sahipliği yapan il olduğunun altını çizen Karakoz, tüm Ankaralıları yılın her mevsimi Aydın'ın güzelliklerini yaşamaya davet etti.

AYDIN

02 Aralık 2019 Pazartesi

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