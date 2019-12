Başkan Çerçioğlu; “Engellerin farkındayız”

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

"Engellerin farkındayız" diyen Başkan Çerçioğlu, engelli bireylerin sorunlarını bildiklerini ve sorunların aşılması için Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli tüm gayreti gösterdiklerinin altını çizdi. Başkan Çerçioğlu, görme engelli çocukların eğitim görebilmeleri için daha önce yaptığı okul çağrısını yinelerken, engelli çocukların eğitim hakkının ellerinden alınamayacağını söyledi.

Başkan Çerçioğlu şunları kaydetti: “Türkiye Cumhuriyeti'nde her vatandaşımız eşit haklara sahiptir. Fakat bizler Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımıza pozitif ayrımcılıkla yaklaşıyoruz. Verdiğimiz hizmetlerde engelli vatandaşlarımızın haklarını gözetiyor ve hizmetlerimizi buna göre şekillendiriyoruz. Dolayısıyla engelli vatandaşlarımızı yılın belirli günlerinde hatırlamak yerine her gün onların yanındayız.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü de bir farkındalık günü olarak görüyoruz. Engellerin farkındayız. Şimdiye kadar engelli vatandaşlarımızdan gelen her talebi değerlendirerek imkânlarımız ve yetkilerimiz ölçüsünde yerine getirdik. En başta da söylediğim gibi tüm vatandaşlarımız eşit haklara sahip. Fakat bize gelen taleplerden görüyoruz ki Aydınlı engelli çocuklarımızın özellikle de görme engelli çocuklarımızın eğitim haklarını kullanmaları noktasında birtakım eksiklikler mevcut.

Daha önce de bu konuda 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Günü'nde bir çağrıda bulunmuştum. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bu çağrımı yinelemek istiyorum: Çocuklarımızın eğitim haklarına bir an önce çözüm bulmalı, onları eğitimli birer birey haline getirmeliyiz. Bu konuda özellikle iş insanlarımızın adım atmasını bu çocuklarımız gibi bizler de bekliyoruz. Bunun için gerekli desteği bizler de Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak vermeye hazırız.

Aydın Büyükşehir Belediyesi engelli vatandaşlarımıza pozitif ayrımcılığa devam edecektir”

