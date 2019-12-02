Ovaeymirli çocukların park keyfi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ovaeymirli çocukların park keyfi

İHA

Efeler Belediyesi tarafından Ovaeymir Mahallesi'nde yapılan park hizmete girdi.

Ovaeymirli çocukların park keyfi

Efeler Belediyesi tarafından Ovaeymir Mahallesi’nde yapılan park hizmete girdi.
Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, CHP Aydın Milletvekili ve PM üyesi Bülent Tezcan ve açılışa katılan konuklar mahallede yaşayan çocukların parktaki keyifli saatlerine ortak oldular.
Seçimlerden önce bölgede park yapma sözünü verdiğini anımsatan Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, “Mahallemizde yaptığımız parkın ismini de sizlerden gelen istekler üzerine Şehit Emniyet Müdürümüz Ali Gaffar Okkan’ın adını verdik” dedi.
Aydın Milletvekili ve CHP PM Üyesi Bülent Tezcan, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin, Belediye Meclis Üyeleri, Mahalle Muhtarı Sait Ali Öztürk ile çocuklar ve kadınların yoğunlukta olduğu halk katıldı. Başkan M. Fatih Atay, halka verdiği sözleri bir bir yerine getirdiklerini hatırlattı şunları söyledi:
“Bugün bizi yalnız bırakmayan, seçimden önce ve seçimden sonra yanımızda olan Parti Meclisi Üyemiz Bülent Tezcan’a teşekkür ediyoruz. Parkın adının Gaffar Okkan olmasını siz istediniz değil mi? Evet siz istediniz biz de aynen onu gerçekleştirdik. Daha çok hizmetler yapacağız kadınlarımız için. Bugün belediye meclisimiz ile karar alacağız Merkez Yeniköy’deki yapacağımız parka da “Kadınlar Parkı” adını vereceğiz. Verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun”

Halk için çalışıyorlar
Açılışta konuşan CHP Milletvekili ve PM Üyesi Bülent Tezcan, Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay’ın verdiği sözleri tuttuğunu belirtti. Tezcan, “Sözlerini tutmanın yanında sizlerden gelen istekleri de yerine getiriyorlar. Belediye Başkanımız çocukları ve kadınları gözeten çalışmalar içerisinde. Geleceğimiz olan çocuklarımız için yapılan bu parkın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır da yapılan parkın Ovaeymir halkına hayırlı olmasını diledi, “Başkanımızın duyarlı davranışından dolayı kutluyorum. Efeler bundan sonra da yeni yatırımlar ve çalışmalarla halkın yanında olacaktır” diye konuştu.

AYDIN

02 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:33
  • GÜNEŞ 07:59
  • ÖĞLE 13:03
  • İKİNDİ 15:35
  • AKŞAM 17:57
  • YATSI 19:18
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Söke MHP’den CHP’ye ziyaret
YEREL HABERLER Söke MHP’den CHP’ye ziyaret
Söke Devlet Hastanesi’nde iki sağlık memuruna saldırı Söke İnsan Hakları Kurulu şiddeti kınadı
YEREL HABERLER Söke Devlet Hastanesi’nde iki sağlık memuruna ...
İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarının haftasını kutladı
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, Acil Sağlık Hizmetleri ...
Murat Kekilli, Aydın’da onkoloji hastası çocuklarla buluşacak
YEREL HABERLER Murat Kekilli, Aydın’da onkoloji hastası çocuklarla ...
Başkan Çerçioğlu; “Engellerin farkındayız”
YEREL HABERLER Başkan Çerçioğlu; “Engellerin farkındayız”
Miniklerden Başkan Atay’a ziyaret
YEREL HABERLER Miniklerden Başkan Atay’a ziyaret
Büyükşehir Ankara’da Aydın’ı tanıttı
YEREL HABERLER Büyükşehir Ankara’da Aydın’ı tanıttı
Kuşadası engelliler için engelsiz bir kent olacak
YEREL HABERLER Kuşadası engelliler için engelsiz bir kent olacak
Sulama kanalına düşen yaban domuzunu itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Sulama kanalına düşen yaban domuzunu itfaiye kurtardı
Koçarlı'da deve güreşlerine yoğun ilgi
YEREL HABERLER Koçarlı'da deve güreşlerine yoğun ilgi
Kuşadası'nda çalışmalar 24 saat esaslı yürütülüyor
YEREL HABERLER Kuşadası'nda çalışmalar 24 saat esaslı yürütülüyor
Alem Gençlik’ten Gazeteci Çelik’e jest Mustafa Çelik, sloganlarla askere uğurlandı
YEREL HABERLER Alem Gençlik’ten Gazeteci Çelik’e jest Mustafa Çelik, ...
Azap Gölü Sulak Alan Yönetim Planı Kapanış Çalıştayı yapıldı
YEREL HABERLER Azap Gölü Sulak Alan Yönetim Planı Kapanış Çalıştayı ...
Nazilli Belediyespor yara sardı
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor yara sardı
Yörük Ali Efe’nin torunundan ADÜ Rektörü Aldemir’e ziyaret
YEREL HABERLER Yörük Ali Efe’nin torunundan ADÜ Rektörü Aldemir’e ...
Aydın Ticaret Borsası üyelerini sera ve tarım teknolojilerini yerinde gördü
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsası üyelerini sera ve tarım ...
Aydın'da kaza; Traktör sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Aydın'da kaza; Traktör sürücüsü feci şekilde hayatını ...
Yörük Ali Efe akademik bilginin ışığında anlatıldı 'Yörük Ali Efe Uluslararası Halk Kültürü Araştırmaları' sempozyumu sona erdi
YEREL HABERLER Yörük Ali Efe akademik bilginin ışığında ...
Aydın 1. İstihdam Çalıştayı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Aydın 1. İstihdam Çalıştayı gerçekleştirildi
Sağlıkta kalite değerlendirmeleri gerçekleşti
YEREL HABERLER Sağlıkta kalite değerlendirmeleri gerçekleşti
Ege’nin organik ürünleri Singapur’da tanıtıldı
YEREL HABERLER Ege’nin organik ürünleri Singapur’da tanıtıldı
Kocagür'ün başarılı çocukları, Ankara’ya gitti Anıtkabri ziyaret eden öğrenciler, TBMM’de ağırlandı
YEREL HABERLER Kocagür'ün başarılı çocukları, Ankara’ya ...
Çevre bilgilendirme ve eğitimde işbirliği çalışmalarını sürüyor
YEREL HABERLER Çevre bilgilendirme ve eğitimde işbirliği ...
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X