Aydın'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı 

- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında BeydağÖdemiş karayolu üzerinde meydana geldi. Ödemiş'ten Nazilli istikametine seyir halinde olan Süleyman Özkan (54) yönetimindeki 09 RA 958 plakalı açık kasa kamyonet ile karşı yönden gelen Fatih Ceylan yönetimindeki 09 AAT 954 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Ceylan ile yolcu olarak bulunan Ali Aktaş (16), Mustafa Karataş (19) Reşat Bilgen (66) ve kamyonet sürücüsü Süleyman Özkan yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.





AYDIN 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:33

GÜNEŞ 08:00

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:57

YATSI 19:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.