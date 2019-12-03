İç çamaşırında eroin çıktı

Hem sağanak hem kar!

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AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan otomobildeki 2 kişiden birinin iç çamaşırında 186 gram eroin bulundu. 2 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, dün saat 18.00 sıralarında, NazilliKaracasu Karayolu üzerinde bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada suç unsuruna rastanmadı. Polis, otomobilde bulunan Osman A. ve Mehmet A. adlı şüphelilerde de üst araması yaptı. Aramada Mehmet A.'nın iç çamaşırına gizlediği 186 gram eroin bulundu. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.



AYDIN 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:33

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