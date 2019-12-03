Yenipazarlı Gazi Timurtaş'a madalya

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Mirza Timurtaş'a madalya verildi.

Gazi Timurtaş'a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gönderilen madalyayı, Yenipazar Kaymakamı Bekir Yalçın takdim etti. Kaymakamlık odasında gerçekleşen madalya merasimine, birim müdürleri ve amirler katıldı. Kaymakam Yalçın'a ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne teşekkür eden Timurtaş, "Bu madalya benim için büyük bir onur ve şereftir" dedi.

AYDIN 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:33

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