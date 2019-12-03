Didim’de Aralık ayında deniz keyfi

Geçen hafta yağışların etkili olduğu Aydının Didim ilçesinde Aralık ayını güneşli karşıladı. Güzel havayı fırsat bilenler Yalı caddesinde gezerken, bir kısım vatandaş ise denize girmeyi tercih etti.

Aydının Didim ilçesinde Aralık ayında bazı vatandaşlar denize girdi. Geçen haftayı soğuk ve yağışlı geçiren Didimliler Aralık'ın ilk haftasına güzel havalarla başladı. Aralık ayına girilmesine rağmen ilçedeki hava sıcaklıkları 20 derece dolayında seyrederken, güzel havayı fırsat bilenler soluğu Altınkum Yalı caddesinde aldı. Bazı vatandaşlar güzel havanın tadını Yalı caddesinde gezerek çıkarırken bazıları da denize girerek güneşin tadını çıkardıkları görüldü.

Yalı caddesindeki bir çok işletmenin halen açık olduğu da görülürken, kimi vatandaşlar ise oltayla balık keyfi yaptıkları da görüldü.

AYDIN 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:33

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