MHP’li Pehlivan’dan ‘5 Aralık Dünya Mühendisler Günü’ mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

MHP’li Pehlivan mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023 yılına Ülkemizi lider ülke yapacak gelişmiş dünya ülkeleri ile her alanda rekabet edebilecek Türkiye için her alandaki projelerin en güçlü mimarı mühendislerimizdir. Mühendislik, bilgi ve becerinin uzun soluklu elde edildiği ve üst düzey tecrübe gerektiren bir meslektir. Büyük Atatürk'ümüzün 'Türk Mühendislerinin alnında Türk istikbalini aydınlatan ışık parıldar' sözünün takipçisi mühendislerimizin 5 Aralık Dünya Mühendisler gününü kutluyorum.”

AYDIN 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:34

GÜNEŞ 08:01

ÖĞLE 13:04

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:57

YATSI 19:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.