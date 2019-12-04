Kuşadası, Başkan Ömer Günel ile değişimi yaşıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kuşadası, Başkan Ömer Günel ile değişimi yaşıyor

İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi ekipleri ilçenin kalbi durumundaki Türkmen Mahallesi'nde alt yapı ve üst yapı çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Çalışmalar Umut, Özer Türk, Çalıkuşu, Gülistan, İnce ve Mert Sevgi sokakların ardından Bahçe Arası Sokak olmak üzere toplam 8 sokakta devam ediyor.

Kuşadası, Başkan Ömer Günel ile değişimi yaşıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi ekipleri ilçenin kalbi durumundaki Türkmen Mahallesi’nde alt yapı ve üst yapı çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Çalışmalar Umut, Özer Türk, Çalıkuşu, Gülistan, İnce ve Mert Sevgi sokakların ardından Bahçe Arası Sokak olmak üzere toplam 8 sokakta devam ediyor.

Bugün sabah saatlerinde Türkmen mahallesinde süren çalışmaları yerinde denetleyen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “ Türkmen mahallesi Kuşadası’nın kalbidir. Üzülerek belirtmek isterim ki bu mahallemiz en son 50 yıl önce hizmet almış. Geçtiğimiz 50 yıl içinde bu mahallemize tek bir çivi çakılmamış. Vatandaşlarımızdan gelen isteklerin şikayetlerin hiçbiri dikkate alınmamış. Kısmı olarak yapılan yamaların haricinde hiçbir alt yapısı kalmayan Türkmen mahallemizin tüm alt ve üst yapısını yeniden yapılandırıyoruz. Kanalizasyon hattı çöken, yağmur suyu drenaj hatları olmayan, içme suyu hatları 40 yıl öncesinden kalan mahallemizde yapılacak çalışmalar ile tüm eski yapıyı yenilemiş olacağız. Yaklaşık 30 bin metrekarelik hat yenileniyor. Sokaklarımızda Aydın Büyükşehir Belediye ekiplerimiz ile beraber çalışmalarımızı yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için çalışmalar büyük bir titizlik ve koordine ile yürütülüyor.

Bizim tek bir önceliğimiz tek bir hedefimiz var Kuşadası’nı yeniden yapılandırmak ve ayağa kaldırmak. Görev turizm sezonunu hemen öncesinde devraldık. Bu nedenle önceliğimiz kısa sürede turizm sezonunu en iyi şekilde değerlendirmekti. Kış sezonu ile birlikte eskimiş yıpranmış, tükenmiş olan Kuşadası alt ve üst yapısına neşter vurma zamanı geldi. Turizm sezonu öncesinde çalışmalarımızı tamamlamayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımıza ne söz verdiysek yerine getireceğiz. Allah verdiğimiz sözlerimizi yerine getirmeyi nasip etsin.” dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, altyapı çalışmalarına doğalgaz hattı döşeme işleminin de eklendiğini belirterek“Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi’nin Türkmen Mahallesi’nde başlattığı çalışmalara doğalgaz altyapısı işi de eklendi. Bölgeye 2021 yılında gelmesi planlanan doğalgaz hattı bizim çabalarımızla 2019 sonuna çekildi. İlçemize doğalgaz altyapısı döşeyen Enerya şirketinin ekipleri Büyükşehir Belediyemizin su hattı ile kanalizasyon hattı döşeme çalışmalarının ardından bölgeye doğalgaz hattı döşeyecekler. Bu sayede bölgede doğalgaz hattı için yeniden bir kazı çalışması yapılmayacak” dedi.

Türkmen Mahallesi sakinleri bölgede başlatılan çalışmalardan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, çalışmalara doğalgaz hattı döşeme işleminin de eklenmesinin yerinde bir karar olduğunu ifade etti. Türkmen Mahallesi’nin 50 yıldır hizmet göremediğini belirten sakinler çalışmalardan dolayı Başkan Ömer Günel’e teşekkür etti.

AYDIN

04 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:34
  • GÜNEŞ 08:01
  • ÖĞLE 13:04
  • İKİNDİ 15:35
  • AKŞAM 17:57
  • YATSI 19:18
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
Gençlik ve Spor İl Müdürü Fillikçioğlu engelli sporcuları unutmadı
YEREL HABERLER Gençlik ve Spor İl Müdürü Fillikçioğlu engelli ...
MHP’li Pehlivan’dan ‘5 Aralık Dünya Mühendisler Günü’ mesajı
YEREL HABERLER MHP’li Pehlivan’dan ‘5 Aralık Dünya Mühendisler Günü’ ...
Didim'de kaçak 30 göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Didim'de kaçak 30 göçmen yakalandı
ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi ‘Sağlıkta Kalite' değerlendirmesinden başarıyla geçti
YEREL HABERLER ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi ‘Sağlıkta Kalite' ...
Nazilli Belediye Meclisi Aralık ayı toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Nazilli Belediye Meclisi Aralık ayı toplantısı ...
Apple'ın bir açığını daha buldu
YEREL HABERLER Apple'ın bir açığını daha buldu
Koçarlı MYO öğrencileri zihinsel engelli çocuklarla fide dikti
YEREL HABERLER Koçarlı MYO öğrencileri zihinsel engelli çocuklarla ...
Aydın Barosu, JES’lerin sorumluları hakkında suç duyurusunda bulundu
YEREL HABERLER Aydın Barosu, JES’lerin sorumluları hakkında suç ...
Aydın’a ‘Güzel Stant’ ödülü
YEREL HABERLER Aydın’a ‘Güzel Stant’ ödülü
AK Partili Mustafa Savaş’tan genç kıza hayati destek
YEREL HABERLER AK Partili Mustafa Savaş’tan genç kıza hayati destek
Ege’nin 11 aylık ihracatı 20,6 milyar dolara ulaştı Ege Bölgesi’nin Kasım ayın ihracatı 2 milyar doları aştı
YEREL HABERLER Ege’nin 11 aylık ihracatı 20,6 milyar dolara ...
Nazilli Ticaret Odası’ndan Buharkent Kaymakamı Ülkü’ye ziyaret
YEREL HABERLER Nazilli Ticaret Odası’ndan Buharkent Kaymakamı ...
Aydın MHP; “Güçlü Türk kadını, güçlü Türkiye”
YEREL HABERLER Aydın MHP; “Güçlü Türk kadını, güçlü Türkiye”
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Düştü felç oldu, 19 yıl sonra Kuşadası’nda yürüdü
YEREL HABERLER Düştü felç oldu, 19 yıl sonra Kuşadası’nda yürüdü
Kuşadası fotoğraf sanatçılarının çekim merkezi olacak
YEREL HABERLER Kuşadası fotoğraf sanatçılarının çekim merkezi olacak
Ekonomik sıkıntı yaşayan turizmci ölmek istedi
YEREL HABERLER Ekonomik sıkıntı yaşayan turizmci ölmek istedi
Didim‘de 30 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Didim‘de 30 düzensiz göçmen yakalandı
Nazilli'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri
YEREL HABERLER Nazilli'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ...
Farkındalık gününü doyasıya kutladılar
YEREL HABERLER Farkındalık gününü doyasıya kutladılar
Koçarlı’da anlamlı kutlama Engelliler gününde, engelliler için oluşturulan özel eğitim sınıfı hizmete açıldı
YEREL HABERLER Koçarlı’da anlamlı kutlama Engelliler gününde, ...
Başkan Özcan İYİ Parti lideri ile buluştu
YEREL HABERLER Başkan Özcan İYİ Parti lideri ile buluştu
Kaldığı otelin 8. katından atlayan kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kaldığı otelin 8. katından atlayan kadın hayatını ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X