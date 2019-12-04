Kuşadası, Başkan Ömer Günel ile değişimi yaşıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi ekipleri ilçenin kalbi durumundaki Türkmen Mahallesi’nde alt yapı ve üst yapı çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Çalışmalar Umut, Özer Türk, Çalıkuşu, Gülistan, İnce ve Mert Sevgi sokakların ardından Bahçe Arası Sokak olmak üzere toplam 8 sokakta devam ediyor.



Bugün sabah saatlerinde Türkmen mahallesinde süren çalışmaları yerinde denetleyen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “ Türkmen mahallesi Kuşadası’nın kalbidir. Üzülerek belirtmek isterim ki bu mahallemiz en son 50 yıl önce hizmet almış. Geçtiğimiz 50 yıl içinde bu mahallemize tek bir çivi çakılmamış. Vatandaşlarımızdan gelen isteklerin şikayetlerin hiçbiri dikkate alınmamış. Kısmı olarak yapılan yamaların haricinde hiçbir alt yapısı kalmayan Türkmen mahallemizin tüm alt ve üst yapısını yeniden yapılandırıyoruz. Kanalizasyon hattı çöken, yağmur suyu drenaj hatları olmayan, içme suyu hatları 40 yıl öncesinden kalan mahallemizde yapılacak çalışmalar ile tüm eski yapıyı yenilemiş olacağız. Yaklaşık 30 bin metrekarelik hat yenileniyor. Sokaklarımızda Aydın Büyükşehir Belediye ekiplerimiz ile beraber çalışmalarımızı yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için çalışmalar büyük bir titizlik ve koordine ile yürütülüyor.



Bizim tek bir önceliğimiz tek bir hedefimiz var Kuşadası’nı yeniden yapılandırmak ve ayağa kaldırmak. Görev turizm sezonunu hemen öncesinde devraldık. Bu nedenle önceliğimiz kısa sürede turizm sezonunu en iyi şekilde değerlendirmekti. Kış sezonu ile birlikte eskimiş yıpranmış, tükenmiş olan Kuşadası alt ve üst yapısına neşter vurma zamanı geldi. Turizm sezonu öncesinde çalışmalarımızı tamamlamayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımıza ne söz verdiysek yerine getireceğiz. Allah verdiğimiz sözlerimizi yerine getirmeyi nasip etsin.” dedi.



Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, altyapı çalışmalarına doğalgaz hattı döşeme işleminin de eklendiğini belirterek“Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi’nin Türkmen Mahallesi’nde başlattığı çalışmalara doğalgaz altyapısı işi de eklendi. Bölgeye 2021 yılında gelmesi planlanan doğalgaz hattı bizim çabalarımızla 2019 sonuna çekildi. İlçemize doğalgaz altyapısı döşeyen Enerya şirketinin ekipleri Büyükşehir Belediyemizin su hattı ile kanalizasyon hattı döşeme çalışmalarının ardından bölgeye doğalgaz hattı döşeyecekler. Bu sayede bölgede doğalgaz hattı için yeniden bir kazı çalışması yapılmayacak” dedi.



Türkmen Mahallesi sakinleri bölgede başlatılan çalışmalardan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, çalışmalara doğalgaz hattı döşeme işleminin de eklenmesinin yerinde bir karar olduğunu ifade etti. Türkmen Mahallesi’nin 50 yıldır hizmet göremediğini belirten sakinler çalışmalardan dolayı Başkan Ömer Günel’e teşekkür etti.

AYDIN 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:34

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