Karacasu Belediyesi öğrencileri sinemayla buluştu

Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Karacasu Belediyesi ‘Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın’ Projesi kapsamında araç desteği vererek çocukların sinemayla buluşmasını sağladı.

Koçarlı Belediye Başkanı Zeki İnal, ilçedeki 7’den 70’e herkese hizmet etmeyi sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın’ Projesine Başkan İnal’da destek verdi. Karacasu’yu Sevenler İlkokulu öğrencileri için araç tahsis eden İnal sabah saatlerine okula gelerek çocukları yolcu etti. Başkan İnal, “Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın Projesi kapsamında 12 okulumuzdan 243 öğrencimizi sinema ile buluşturduk. Sabah ilk iş olarak Karacasu’yu Sevenler İlk ve ortaokulu öğrencilerimizi Masal Şatosu adlı filme yolcu ettik” dedi.

AYDIN 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:35

GÜNEŞ 08:01

ÖĞLE 13:04

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:56

YATSI 19:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.