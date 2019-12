Başkan Çerçioğlu’na Kadın Hakları Günü’nde önemli ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Fatma Köse ve CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca 05 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nde, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu ziyaret etti.

Mardin, Amasya, Bursa, Tekirdağ, Konya, Karaman, Isparta, Denizli, Muğla, İzmir İl Kadın Kolları Başkanları, CHP Merkez Yürütme Kurulu Başkanları’nın da hazır bulunduğu ziyarette, Türkiye’de kadın temsiliyetinin arttırılması gerektiği belirtildi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, burada özel bir günde büyük bir buluşma gerçekleştirdikleri ve bundan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Türkiye’nin en büyük sorunlarından birisi kadın cinayetleridir. Bunların araştırılması lazım. Biz şiddetin her türlüsüne karşıyız” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Fatma Köse ziyarette yaptığı konuşmada, “Bugün Türkiye’nin birçok bölgesinden, arkadaşlarımızla birlikte, 05 Aralık Dünya Kadın Hakları günü dolayısıyla buradayız. Bugün 5 Aralık Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının kazanımının yıl dönümündeyiz. Bu nedenle bizim gururumuz, rol modelimiz olan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte bugünü kutlamak istedik. Çünkü bu ülkede kadın temsiliyetinin yeteri kadar olmadığını biliyoruz. Aydın Büyükşehir’de olduğumuz gibi bu rol modellerin çoğalmasını diliyoruz. Biz istiyoruz ki ülkede kadınlar hak ettiği gibi temsil edilsin” diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ise, “Aydın bizim için kadın temsiliyeti açısından, kadınların karar verici makamlarda oluşunun e önemli ayaklarından birisi olan Cumhuriyetin ilk kadın muhtarının da seçildiği ve görev yaptığı bir kent. O yüzden Aydın’da kadın bir Büyükşehir Belediye Başkanının olmasını hiç te yadırgamamak lazım. Bugün işlenen kadın cinayetleri ile her gün içimiz yanıyor. Bizler istiyoruz ki 5 Aralık’ın 85’inci yıl dönümünde parlamentoda kadın temsiliyetinin, her karar mekanizmasında artması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

