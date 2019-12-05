Bodrum Belediyesi personeline kişisel gelişim eğitimi Belediyede hizmet kalitesini arttırmaya yönelik eğitimler başladı

Bodrum Belediyesi personeline hizmet içi eğitimler kapsamında kişisel gelişim uzmanı ve yaşam koçu Ahmet Özsaylık tarafından eğitimlere başlandı.

Heredot Kültür Merkezi'nde 56 Aralık tarihlerinde 4 seansta gerçekleşecek eğitime tüm belediye personelİ katılacak. Eğitim hakkında bilgiler veren kişisel gelişim uzmanı ve yaşam koçu Ahmet Özsaylık, hizmet içi eğitim olarak başladıkları eğitimlere detaylandırarak devam edeceklerini belirterek şunları söyledi;

"Bugün yavaş yavaş çeşitli yerlere dokunduk. Beden dilinden bahsettik. Hizmet kalitesinden bahsettik. Amacımız hizmet kalitesini çok hızlı bir şekilde yükseltmek. Bunu nasıl yükselteceğiz? Bu eğitimleri sürekli hale getiriyoruz. Sayın başkanımızın isteğiyle başladı bu eğitimler. Tüm personeli şu üç gün içerisinde alacağız ve daha sonrada çeşitli eğitimlerle devam edeceğiz."

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın isteğiyle öğrenci ve velilere de Bodrum Belediyesi olarak ücretsiz eğitim vereceklerini belirten Özsaylık, "Milli eğitimle beraber milli eğitim okullarına gidip 8inci ve 12'inci sınıflara motivasyon eğitimi ve sınav korkusu eğitimleri vermeye başlıyoruz. Ve ayrıca da velilere de motivasyon eğitimi vererek, çocuklarına nasıl davranmaları gerektiğinin detaylarını anlatacağız." diye konuştu.

AYDIN 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:35

GÜNEŞ 08:01

ÖĞLE 13:04

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:56

YATSI 19:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.