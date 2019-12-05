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Travel Turkey2019 İzmir’in ilk gününde ilk gününde Kuşadası rüzgarı esti

İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi'nin öncülüğünde Travel Turkey 2019 İzmir'de açılan Aydın destinasyon standı, fuarın ilk gününde ziyaretçi akınına uğradı. Kuşadası ile birlikte Aydın'ın Didim, Nazilli, Germencik, Yenipazar ve Çine ilçelerinin de tanıtım localarının yer aldığı Aydın standını fuarın ilk gününde 7 binin üzerinde sektör temsilcisi ziyaret etti.

Travel Turkey2019 İzmir’in ilk gününde ilk gününde Kuşadası rüzgarı esti

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi’nin öncülüğünde Travel Turkey 2019 İzmir’de açılan Aydın destinasyon standı, fuarın ilk gününde ziyaretçi akınına uğradı. Kuşadası ile birlikte Aydın’ın Didim, Nazilli, Germencik, Yenipazar ve Çine ilçelerinin de tanıtım localarının yer aldığı Aydın standını fuarın ilk gününde 7 binin üzerinde sektör temsilcisi ziyaret etti.
Bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Travel Turkey2019 İzmir fuarı, Gaziemir’de yer alan Fuar İzmir’de bugün yapılan resmi açılış ile başladı. Kuşadası Belediyesi, Türk turizm sektörünün en önemli organizasyonlarından birisi olarak kabul edilen ve bu yıl 60 binin üzerinde turizm profesyonelinin ziyaret etmesi beklenen Travel Turkey İzmir 2019’a Kuşadalı turizmcilerle birlikte katıldı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi’nin öncülüğünde, A Holünde açılan stand ta, hazırlanan görsel ve bilgilendirici materyallerle Aydın destinasyonunun doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtımı yapılıyor. Travel Turkey fuarı, Türkiye’nin ve dünyanın farklı bölgelerine ait turizm zenginliklerini, farklı destinasyonlarını yerli ve yabancı turizm yatırımcılarına, acentelere ve tatil planı yapmakta olan son tüketicilere tanıtmayı hedefliyor.
Fuarın ilk günü ve açılış törenine çok sayıda yerli ve yabancı sektör temsilcisi ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm ve Kültür Bakanı, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden, Türk Hava Yolları Satış Başkanı Emre Menevşe, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Dairesi Başkan Yardımcısı Onur Gözet ve TÜRSAB Genel Başkanı Firuz Bağlıkaya ve il ve ilçe protokol temsilcileri katıldı.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel fuar ile ilgili olarak “ 13. Kez düzenlenen Travel Turkey Fuarı ülkemiz açısından ayrı bir öneme sahip. Bu yıl Aydın Büyükşehir Belediyemiz öncülüğünde ve diğer ilçe belediyelerimizin de katılımı ile 220 metrekarelik bir tanıtım alanında Aydın destinasyonunu ziyaretçilerimize tanıtma fırsatı bulduk. Bizim ile beraber turistik tesis işletmecilerine standımızda yer verdik. 3 gün sürecek fuarda Aydın destinasyonunu en iyi şekilde tanıtacağımızı düşünüyoruz” dedi.
Fuarın ilk gününde Kuşadası standında Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Belediye Başkan Yardımcıları Seyfi Seyhan Suvari, Oğuzhan Turan, Yusuf Atak, Basın ve Kültür Koordinatörü Atıl Ulaş Bengi, Kültür Müdürü Gülden Karabulut, Basın Halkla İlişkiler Müdürü Kadriye Balıkçı, basın ve kültür personeli ve Belediye Meclis Üyeleri yer aldı. Aydın Destinasyon standını TÜRSAB Genel Başkanı Firuz Bağlıkaya ve çok sayıda turizmci ziyaret etti. Dünya genelinden çok sayıda sektör temsilcisini bir araya getiren Travel Turkey İzmir Fuarı ihtisas işletmecilerine açık olacak. 7 Aralık Cumartesi günü ise halka açılacak fuar aynı günün akşam 19:00’da kapılarını kapatacak.

AYDIN

05 Aralık 2019 Perşembe

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