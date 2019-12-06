Erasmus projesi kapsamında Polonya’ya gittiler

Efeler Ahmet Şerife Sanlı Ortaokulu “Read More Be More” adlı Avrupa proje etkinliklerine katılmak için Polonya’ya gitti.

Proje kapsamında Efeler Ahmet Sanlı Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, Romanya, Litvanya ve Türkiye’nin katıldığı ev sahipliğini Polanya’nın yaptığı Tarnogrd kasabasında buluştu. Üç öğretmen ve dört öğrenci beraberinde Okul Müdürü A. Özcan Kardeş ve diğer katılımcılarla beraber proje etkinliklerine katıldı. Polonya’da sıcak ve samimi bir ortamda yapılan proje çalışmaları Ahmet Şerife Sanlı Öğretmen ve öğrencilerin de güzel hatıralar bıraktı.

AYDIN 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:36

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