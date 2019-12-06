İNYA, Travel Turkey İzmir Fuarı’nda ilgi odağı oldu Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş: “İNYA üreticimizin emeği ve Germencik’imizin zenginliğidir”

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş’in yoğun çalışmaları ile kurulan ve kısa zamanda iç ve dış pazarların ilgi odağı olan İNYA markası fuar ve organizasyonlarda boy göstermeye devam ediyor.

Son olarak İzmir International Fuar Alanında açılan ve ülkenin çeşitli yerlerinden tanıtım stantlarının yer aldığı Travel Turkey İzmir Fuarı’nda ürünlerini sergileyen İNYA ziyaretçi akınına uğradı. Germencik Belediyesi ve tarımsal kalkınma kooperatiflerinin iş birliği ile üretilen ve İNYA markası altında sunulan zeytinyağı, kuru incir, zeytinyağlı ve kekikli sabun, incir ve zeytin çiçeği kolonyası gibi ürünler fuar alanında ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü.



İNYA standına ziyarette bulunan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, “İNYA projesi ilçemizin kader projesidir demiştik. Memleketimiz için hayatımızdan, vaktimizden, ailemizden feragat ederek gündüz gece çalışarak İNYA markamızı ortaya çıkardık ve büyük ilgi gördük. Biz bu yola çıkarken önce üreticimiz, çiftçimiz kazanacak, ürünü yok pahasına gitmeyecek, emeğinin karşılığını alacak demiştik. İNYA kooperatifler aracılığı ile doğrudan üreticiden ürün alıyor ve dünyaya ulaştırıyor. Kar odaklı, ticari bir marka değiliz. İNYA üreticimizin emeği ve Germencik’imizin zenginliğinin somutlaşmış halidir. Tüm fuar ve organizasyonlara katılıp bu değerler ışığında İNYA’yı bir dünya markası haline getireceğiz. Gösterilen ilgiden dolayı tüm ziyaretçilere teşekkür eder, saygılarımı sunarım” dedi.

AYDIN 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:36

GÜNEŞ 08:02

ÖĞLE 13:04

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:56

YATSI 19:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.