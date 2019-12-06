Aydın BİLSEM’in Erasmus projesi hareketliliği başladı

Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezi, Polonya koordinatörlüğünde, Estonya, Belçika, Polonya ve Yunanistan ortaklığında iki yıl süresince yürütülecek olan ‘War In Films’ adlı Erasmus+ Okullar Arası Değişim Ortaklıkları Projesi hareketliliğine başladı.

Projenin, Estonya, Tamsalu’da gerçekleştirilen Kısa Dönemli Ortak Personel Eğitimi etkinliğine; Kurum Müdürü Serkan Sezik, Kurum Müdür Yardımcısı Filiz Büyükçoban Yavuz ve Proje İrtibat Kişisi Zehra Ateş katıldı.

Eğitim etkinliği süresince; Estonya eğitim sisteminin işleyişi, öğrenci tutumları, öğretim yöntem ve teknikleri sahada gözlemlenerek ev sahibi kurum Tamsalu Gymnasium gezildi. Eğitimde sanat yoluyla medya okuryazarlığı ve içerikdil ile bütünleşik öğrenme (CLIL) yoluyla İngilizce öğretiminin yapıldığı derslere girilerek öğrenci ve öğretmenlerle paylaşımlar yapıldı. Proje amacı doğrultusunda, İkinci Dünya Savaşının Estonya’daki izlerini gözlemlemek ve Estonya tarihi hakkında bilgi edinmek için tarih öğretmeni rehberliğinde kültür gezileri düzenlendi.

Proje ile eş zamanlı yürütülecek olan eTwinning projesiyle ilgili çalışmalara başlanarak kısa dönemli öğrenci grupları değişimlerinin ve proje etkinliklerinin detaylı planlaması yapıldı. Ortak ülkelerin proje faaliyetlerine katılan öğrencilerinin tanışmaları, Polonya'ya yapılacak olan ikinci hareketlilik için hazırlıkların tamamlanması için eTwinning Live üzerinden canlı görüşme yapılmasına karar verildi.

AYDIN 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:36

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