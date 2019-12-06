Evinin bodrumunda kendini astı

Onu tanıdınız mı?

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AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, Halil E. (49), evinin bodrumunda iple kendini tavana asarak yaşamına son verdi.

Perde satan, evli ve 3 çocuk babası Halil E., dün saat 17.00 sıralarında, Aydoğdu Mahallesi'ndeki evinin bodrumunda kendini iple tavana astı. Halil E.'nin cansız bedeni yakınları tarafından bulundu. Halil E.'nin cesedi, yapılan inceleme sonrası otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne gönderildi.



AYDIN 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:36

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