Türk Sağlık-Sen şiddete karşı çözüm istedi

Söke’de geçtiğimiz günlerde iki sağlık memurunun uğradığı saldırıya ilişkin, Türkiye KamuSen İl Başkanı ve Türk SağlıkSen Aydın Şube Başkanı Ahmet Bozkurt açıklama yaptı.

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi önünde gerçekleştirilen basın açıklamasında, sağlık çalışanlarının can güvenliklerinden yoksun hizmet ürettiklerini söyledi.

Bugüne kadar önlemlerin faydalı olmadığını defalarca dile getirdiklerini belirten Türk SağlıkSen Aydın Şube Başkanı Ahmet Bozkurt, sendika olarak yaptıkları uyarıların dikkate alınmadığı gibi, kınama ve taziye mesajları ile geçiştirildiğini ifade etti.

Şiddetin önlenmesine yönelik çözüm önerilerini dile getiren Ahmet Bozkurt; “Türk Sağlık Sen olarak önerimiz sağlık hizmeti veren birim ve yerler ayrım gözetilmeden sıfır toleranslı alan olarak tanımlanmalıdır. Çünkü bu alanda işlenen suçlar da en sert yaptırımlar uygulanır ve hakimlerin takdir yetkisi yoktur. Hafifletici nedenler ve para cezasına çevrilme yoktur, cezalar net biçimde verilir. Bunun yanı sıra şiddetin bir tedavi biçimi olarak algısı yıkılmalı, şiddet uygulayanların acil haller dışında kamu hizmetlerinden belli bir süre ve belli bir ücret karşılığı yararlandırılmaları getirilerek bu durum tersine çevrilmelidir. Şiddetin kendilerine fatura çıkaracağını bilmelidirler. Şiddet uygulayanların tutuklu yargılanmaları sözde kalmamalı gereği mutlaka yargı organları tarafından yapılmalıdır. Şiddete karşı bu tarz önlemlerin faydalı olacağına inanıyoruz” dedi.

AYDIN 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:36

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