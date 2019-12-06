Söke iki takımıyla aynı ligde mücadele ediyor

Türkiye Basketbol Federasyonu Aydın Büyük Erkekler Ligi’nde bu sezon Söke’nin iki takımı mücadele ediyor. Uzun bir aradan sonra Basketbol şubesini yeniden hayata geçiren Sökespor, kurduğu yeni takımıyla Büyük Erkekler kategorisinde ter dökmeye başladı. Aynı Lig’de son yıllarda adından söz ettiren kulübü Söke Basket Spor Kulübü de yer alıyor. Söke’nin iki kulübü 11 Ocak’ta karşı karşıya gelecek.

“Sökespor’un iki yenilgisi, Söke Basket’in bir galibiyeti var”

Sökespor 20192020 sezonunda ilk maçını 2 Aralık’ta Aybeskder ile oynadı. Aydın’da oynanan maçta Sökespor 6758’lik skorla yenildi. Söke Basket Spor Kulübü’nün ise 23 Kasım’da oynaması gereken Başak Koleji maçı ertelendi. Söke Basket ikinci maçında kendi evinde Didim Belediye ile karşılaşırken, 10557’lik skorla galip geldi.

Sökespor Basketbol Takımı ligin ikinci maçında Söke Kapalı Spor Salonunda Başak Koleji’ni ağırladı. Grubun güçlü takımı Başak Koleji karşısında Sökespor, 7672’lik skorla yenildi.

Sökespor 8 Aralık’ta Didim Belediyespor, 19 Aralık’ta Efespor, 21 Aralık’ta Efeler Gelişimspor, 1 Ocak'ta Koçarlı Belediyespor, 6 Ocak’ta Kuşadası Belediyespor ile karşılaşacak. 11 Ocak’ta Söke Basket Spor ile karşı karşıya gelecek Sökespor Basketbol Takımı; 23 Ocak’ta 7 Eylül Gençlikspor, 2 Şubat’ta ise Akademi Kültür Sanat Spor ile karşı karşıya gelecek.

Söke Basket Spor Kulübü ise 8 Aralık’ta Efespor, 17 Aralık’ta Efeler Gelişimspor, 21 Aralık’ta Koçarlı Belediyespor, 1 Ocak’ta Kuşadası Belediyespor, 11 Ocak’ta ise Sökespor ile karşılaşacak. Ardından 7 Eylül Gençlikspor ve Akademi Kültür Sanat Spor ile deplasmanda karşılaşacak Söke Basket, son maçta Aybeskspor’u ağırlayacak.

AYDIN 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:36

GÜNEŞ 08:02

ÖĞLE 13:04

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:56

YATSI 19:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.