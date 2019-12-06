Aydın'da 5 kişi yediği mantardan zehirlendi

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AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde, akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan 5 kişi, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan 5 kişinin, mantardan zehirlendiği tahmin ediliyor.

Olay, saat 17.00 sıralarında, Bozdoğan ilçesinin kırsal Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Mantardan yapılan yemeği yiyen Emre Erdem (23), Esra İncesöz (21), Şefika Yumlu (64), Tarkan Akar (21) ve Ece Erdem (18) iddiaya göre, bir süre sonra rahatsızlandı. 5 kişi, mide ağrısı ve kusma şikayetiyle Nazilli Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada tedaviye alınan 5 kişinin, mantardan zehirlendiği değerlendirildi. Jandarma ekipleri, eve gidip incelemelerde bulundu.



AYDIN 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:36

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