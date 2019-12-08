Sultanhisar’da kadın çiftçiler zeytinyağı işletmesini gezdi

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde kadın çiftçiler eğitim faaliyetleri kapsamında zeytinyağı işletmesini gezdi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 20182022 Tarım Vizyonu çalışma programı ve Kadın Çiftçi Eğitim ve Yayım Faaliyetleri kapsamında, kırsal kesimde yaşayan çiftçi kadınların bilgi ve tecrübelerini geliştirilmesi amacıyla, natürel sızma zeytinyağı üretimi yapan zeytinyağı işletmesine teknik gezi düzenlendi.

Teknik geziye Sultanhisar ilçesine bağlı mahallelerinde zeytin ve zeytinyağı üreticiliği yapan önder kadın çiftçiler ve teknik elemanlar katılım sağladı. İşletmenin faaliyetleri hakkında bilgilendirilen çiftçi kadınlar, işletmenin üretim ve işleme alanlarını gezdi. İşletme müdürü tarafından kadın çiftçilerimize zeytinin hasat zamanı ve yöntemleri, ayırma ve yıkama, işleme ve depolanması ayrıntılı olarak anlatıldı. Ardından Zeytinyağı tadım eğitimi gerçekleştirilerek, zeytinin ve zeytinyağının kalitesini etkileyen faktörler, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu.

Zeytin ve zeytinyağı üretimi tesisinde yenilikleri yerinde görme ve değerlendirme fırsatı bulan kadın çiftçiler gezi sonunda memnuniyetlerini ifade ederek, bu teknik geziyi düzenleyen İl Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ettiler.

AYDIN 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:37

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