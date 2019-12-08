Çine’de 60 yıllık tapu sorunu çözüme kavuştu

Aydın’ın Çine ilçesinde 60 yıldır devam eden tapu sorunu çözülerek, hak sahibi çiftçilere arazi tapuları teslim edildi. Çineli 29 çiftçiye 177 dekar arazinin tapusu verildi.

Çine’nin Özeren Mahallesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan çalışmaların tamamlanması sonucu yaklaşık 177 bin metrekare alanın 29 hak sahibine verilmesine karar verildi. 60 yıllık sorunun çözülmesinin ardından Çineli vatandaşlara tapuları, Çine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenle dağıtıldı.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, törende yaptığı konuşmada “60 yıldır bürokrasi yüzünden bu sorun sürüncemede kalmış. Devlet ve milletin birbiriyle uyumlu çalıştığı bu dönemde 60 yıllık tapu sorunu ortadan kalktı. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

Çine’de düzenlenen tapu dağıtım törenine Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş ve Bekir Kuvvet Erim, Çine Kaymakamı Turan Erdoğan, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem ve çok sayıda davetli katıldı.

AYDIN 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:37

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