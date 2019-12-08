AK Parti İl Başkanı Özmen; “Delege seçimleri yoğun katılımla gerçekleşiyor”

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, 7.Olağan Kongre için delege seçimlerinin partililerin yoğun katılımı ile gerçekleştiğini söyledi.

İl Başkanı Özmen yaptığı açıklamada, “Bilindiği üzere partimizce tüm Türkiye genelinde başlamış olan il, ilçe ve belde 7.Olağan Kongre için ilk adım olan delege seçimlerimiz planlandığı üzere partili üyelerimizin yoğun katılımları ile teşkilat ruhumuzu yansıtarak coşkulu bir şekilde tüm hızıyla devam etmekte. Diğer illerimizde olduğu gibi Aydın ilimizde de 06 Aralık 2019 Cuma günü Sultanhisar ve Buharkent ilçelerimizde, 07 Aralık 2019 Cumartesi günü Köşk ilçemizde ve 08 Aralık 2019 Kuşadası ve Söke ilçelerimizin usul ve tüzüğe uygun halde delege seçimlerini tamamlamış bulunmaktayız. AK Parti Aydın İl Teşkilatları tarafından yoğun bir çalışma programı çerçevesinde çalışmalarımızı devam ettirme gayreti içerisinde olacağız. Delege Seçimleri coşku ve yoğun katılımlar ile devam edecektir” dedi.

AYDIN 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:37

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