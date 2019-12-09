NTO Başkanı Arslan, “Nitelikli eleman yetersizliği, işsizliği artırıyor”

Nazilli Ticaret Odası (NTO) Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, “Nitelikli eleman yetersizliği, işsiz sayısının artmasına yol açan etkenlerin başında gelmektedir” dedi.

Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, Aydın’da ilk defa Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında düzenlenen İstihdam Çalıştayı’nda nitelikli işgücü ihtiyacına dikkat çekti..

Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, çalıştayda yaptığı konuşmada; “Nitelikli eleman yetersizliği, işsiz sayısının artmasına yol açan etkenlerin başında gelmektedir. Nazilli bölgesinde sanayi ve üretimde çalışacak kalifiye eleman sıkıntısı olduğunu uzun süredir dile getirmekteyiz. İşsizlikten ziyade iş beğenmemezlik ve teknik lise mezunlarının istenilen nitelikte olmaması nedeniyle işsizlik oranlarının bölge için yüksek çıktığı düşüncesindeyim. Ayrıca çalışanların eğitim ve beceri düzeylerine göre ücret aldıkları bir sistemde herkese aynı hakların verilmesinin mümkün olmadığını, bunun çalışma adaleti açısından doğru olmadığını düşünüyorum. Özel sektörde beceri sahibi, işinin ustası olan kişi hak ettiği ücreti almaktadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Özel teşebbüs işletmeleri faydamaliyet dengesini gözetmek durumunda olan ancak bu şekilde faaliyetlerine devam eden işletmelerdir. Sadece yüksek okul mezunu olduğu için yüksek ücretlerin ödendiği bir sistem bırakın ülkemizi Dünyada böyle bir şey yok. Meslek Liselerinin sayısını en az yüzde 80 arttırmalıyız. Meslek Liselerinden üniversiteye geçişi daha da kolaylaştırmalı, böylece mesleki eğitime olan talebi arttırmalıyız. Meslek Liselerinin altyapı ve donanımlarının iyileştirilmesi için bölgelerindeki kurumlar, meslek kuruluşları ve Belediyelerin rahatlıkla destekte bulunacaklarına inanıyorum. Geleceğimiz adına herkesin üstüne düşeni yapacağına hiç kuşkum yok. İşsizliğin en temel nedenlerinden birisi olarak gördüğüm bu konuda daha somut adımların atılması gerektiği düşüncesindeyim. Bu vesileyle sayın valim başta olmak üzere İŞKUR İl Müdürlüğü yetkililerine bu çalıştay için teşekkür ediyor, buradan çıkacak sonuçların soruna çare olmasını temenni ediyorum” dedi.

AYDIN 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:38

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