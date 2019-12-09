Onu tanıdınız mı?

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Adnan Menderes Üniversitesi Bozdoğan Meslek Yüksekokulu’nda HIV virüsü ve AIDS hastalığı hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla AIDS bilgilendirme semineri düzenlendi.

Dr. Pınar Seçkin ve Hemşire Hatice Dalar’ın konuşmacı olarak katıldığı seminerde, AIDS'in ilk teşhis edildiği tarihten günümüze kadar geldiği yayılış durumu, hastalığın bulaşma şekli, belirtileri, tedavi ve korunma yöntemleri anlatıldı.

Öğrencilerin HIV ve AIDS konusunda sorularının yanıtlanması sonrasında öğrencilere ve Meslek Yüksekokulu akademik personeline tanıtıcı broşürler dağıtıldı.

AYDIN 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:38

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