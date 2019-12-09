Aydın Büyükşehirden ücretsiz internet hizmeti

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Aydın Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Kent Meydanı'nda ve "Sarı Civciv"ler olarak belediye otobüslerinde ücretsiz internet hizmetine başladı.

Altyapısı oluşturulan çalışmayla vatandaşlar 4.5G teknolojisiyle bulunulan yere göre 200 megabit hızında internet hizmetinden ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Günün şartlarına uygun, vatandaşların doğrudan yararlanabileceği hizmetleri sunmaya devam edeceklerini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "İnternet erişimi günümüzün temel ihtiyaçlarından birisi haline geldi. Bizler de buradan yola çıkarak vatandaşlarımızın Sarı Civciv'lerde yolculukları esnasında onlara ücretsiz internet hizmeti vermeye başladık. Aynı şekilde Aydın'ın en yoğun kullanılan meydanı olan Atatürk Kent Meydanı'nda da ücretsiz internet hizmetimizi başlattık" diye konuştu.

AYDIN 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:38

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