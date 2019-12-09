Kıbrıs Gazisi hayatını kaybetti

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Aydınlı Kıbrıs Gazisi Halil Demirci, 66 yaşında hayatını kaybetti.

Aydın’ın Köşk ilçesi Cumaderesi Mahallesi'nde yaşayan, 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan Halil Demirci hayatını kaybetti. Cumaderesi Mahallesi’ndeki evinde akşam saatlerinde rahatsızlanan Demirci, ambulansla Aydın Adnan Menderes üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Demirci, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Demirci’ni ani ölümü tüm sevenlerini yasa boğdu.

Demirci'nin cenazesi Cumaderesi Mahallesi'nde kılınacak öğle namazına müteakip köy mezarlığına defnedilecek.

AYDIN 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:38

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