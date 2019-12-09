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Germencik’in markası İNYA ürünleri için ilk satış mağazası yapılıyor

İHA

Germencik’in markası İNYA ürünleri için ilk satış mağazası yapılıyor

Germencik’in markası İNYA’nın ilk satış mağazasının inşa çalışmaları başladı. Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş’in göreve gelir gelmez çalışmalarını başlattığı ve 3 ay gibi kısa bir sürede fuar ve organizasyonlara katılacak duruma getirdiği İNYA markasının ilk ürün satış mağazası Germencik Cumhuriyet Meydanı’nda yükseliyor.
Germencik Belediyesi ve 6 tarımsal kalkınma kooperatifinin iş birliği ile hayat bulan ve henüz yeni bir marka olmasına rağmen ulusal ve uluslararası boyutta etkileşime ulaşan İNYA ürünlerine online satışın yanısıra buradan da ulaşılabilecek. Satış mağazasının çalışmaları hızla sürerken en kısa zamanda tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

Katıldığı tüm organizasyon ve fuarlarda dikkatleri üstüne çeken ve oldukça beğenilen İNYA’nın ilk satış mağazasının yapımı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Fuat Öndeş satış noktasının kısa sürede tamamlaması için yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade etti. Öndeş “İNYA günden güne büyüyor ve uluslararası boyutta temaslar sağlayan bir marka durumuna geldi. Son olarak İzmir Ticaret Odası’nın düzenlediği Rusya ile ticari iş birliği toplantısına davet edildik ve markamızı tanıtma fırsatı elde ettik. Markamız hakkında övgü dolu sözler duyduk. Bir Germencikli olarak gurur verici bir şey. Toplantıda Rus firmalarla ürünlerimizin Rusya’da satışı ile ilgili temaslar kurduk. Birçok ülke ile de görüşmelerimiz sürüyor. İç pazarda zaten yaptığımız işler tüm kamuoyunun malumudur. Bu doğrultuda önemli işlere imza atan ve tamamen Germencik’in adını dünyaya duyurmak için ortaya çıkardığımız markanın ilk satış mağazasını açmak için çalışmalarımızı başlattık. Daha önceden de duyurduğumuz gibi Cumhuriyet Meydanında ilk satış mağazamızın yapım çalışmalarını başlattık ve kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz. Germencik için çalışmaya, yorulmaya, üretmeye devam edeceğiz” dedi.

AYDIN

09 Aralık 2019 Pazartesi

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