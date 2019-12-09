Nazilli Belediyespor'a deplasman kabus

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TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Nazilli Belediyespor'a deplasmanlar adeta kabus oldu. Yeşilyurt Belediyespor'a pazar mesaisinde 2-1 kaybeden siyah-beyazlılar, son 3 dış saha maçından puanla ayrılamadı ve şampiyonluk yarışında yara aldı. Karacabel Belediyespor, Modafen ve Yeşilyurt Belediyespor'a boyun eğen Nazilli, ilk yarının bitimine 1 hafta kala lider Karacebey'i 2 puan geriden takibini sürdürdü.

Teknik direktör Yavuz İncedal, Yeşilyurt Belediyespor'un kapalı savunmasını aşamadıklarını söyledi. İncedal, "Sentetik sahada oynadığımız maçı 2-1 kaybettik. Beklemediğimiz anda yediğimiz goller takımda bir şaşkınlık yarattı. İkinci devre şaşkınlığımızı üzerimizden atarak kontrolü elimize aldık. Golü de bulduk ama savunmada bekleyen rakibimizi geçmekte zorlandık" dedi.



AYDIN 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:38

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