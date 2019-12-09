Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel KKTC’de gençlerle buluştu

CHP Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dış Temsilciliği’nin 9. Dayanışma ve Beraberlik Yemeği davetine katılan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, KKTC de yerleşik ve öğrenci olarak yaşanan gençlerle buluştu.

CHP KKTC Başkanı Mustafa Yürükçü’nün daveti üzerine Lefkoşa Merit Hotel’de gençlerle bir araya gelen Başkan Ömer Günel KKTC’nin Türkiye’nin ayrılmaz bir parçası olduğunun altını çizdi.



Gençlerle bir araya gelen Başkan Ömer Günel, “CHP KKTC Dış Temsilciği’nin daveti üzerine KKTC ‘da yerleşik olarak yaşaya ve öğretim amacı ile bulunan gençlerimiz ile bir araya geldik. Gençlerimizin enerjileri ve geleceğe dair umutlu bakışları bizleri de heyecanlandırdı. KKTC son dönemlerde gençlerimiz için bir eğitim merkezi haline geldi. Gerek yerleşik yaşayan gerekse eğitim amaçlı burada bulunan gençler Türkiye’nin ve KKTC’nin geleceği için çok önemli bir yere sahipler. Bugün burada Cumhuriyet Halk Partisi KKTC Dış Temsilciği’nin daveti ile bulundum. Bizlere bu buluşmayı sağlayan dış temsilcimiz Sayın Mustafa Yürükçü’ye ayrıca teşekkür ediyorum. Gençlerimizin istihdam derdi olmayan, üreten, edinimlerin hakça ve eşitçe paylaşılan, sosyal demokrat bir anlayışla yönetilen bir gelecekte yaşamaları için bizlere büyük görev düşüyor. Her birinin gözlerinde bu umudu ve enerjiyi görüyoruz. Bu nedenle bizler de geleceğe umutla bakıyoruz. Her zaman gençlerimizin destekçisi olacağız” dedi.

AYDIN 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:38

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