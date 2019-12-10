Aydın’da KCK-PKK terör örgütüne operasyon: 9 gözaltı

– Aydın’ın Efeler, Nazilli, Söke ve Germencik ilçelerinde KCKPKK terör örgütünün faaliyetlerinin önlenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından KCKPKK terör örgütünün faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 27 Kasım KCKPKK terör örgütünün sözde kuruluş yıldönümü olması sebebiyle müzahir kesim tarafından Aydın’da yapılaması muhtemel eylemlerin önlenmesine yönelik sosyal medya hesaplarında yapılan çalışmalar neticesinde terör örgütünün propagandasını yapan şüpheliler tespit edildi.

Merkez Efeler ilçesinde F.T., K.S., M.K. ve Y.K, Nazilli ilçesinde İ.D., S.D. ve R.D., Söke ilçesinde İ.B. ile Germencik ilçesinde V.T olmak üzere toplam 9 şüpheli yapılan eş zamanlı operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet pompalı tüfek, 1 adet tabanca ve 2 adet fişek ele geçirildi.

AYDIN 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:39

GÜNEŞ 08:06

ÖĞLE 13:06

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:56

YATSI 19:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.