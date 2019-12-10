Aydın ve Muğla'da 2019’da 1 milyon fidan toprakla buluştu

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nün sorumluluk alanında bulunan Aydın ve Muğla illerinde 2019 yılı içinde bin 694 hektar alana 1 milyon 52 bin 567 adet değişik türde fidan dikildi.

Orman yangınlarına en hassas iller arasında yer alan Muğla’da Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nün sorumluluk alanı içinde yer alan Muğla ve Aydın’da 2019 yılının 11 aylık döneminde resmi kayıtlarına göre 300 orman yangını ve bu yangınlarda toplam 954 hektar alan yandı.

2019 yılı içinde 11 aylık dönemde Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında yer alan Muğla’da 261 adet orman yangını çıktı. Çıkan yangınlar içinde en büyük alan Dalaman’da başlayıp Fethiye Göcek’te kontrol altına alınan yangın, Bodrum Mumcular ve Milas’ta çıkan orman yangını 2019 yılında Muğla’da çıkan büyük orman yangınları olarak dikkat çekti. Muğla bölgesinde çıkan 261 orman yangınında toplam 933 hektar alan yandı.



Aydın’da 39 orman yangını

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında yer alan Aydın ilinde ise 2019 yılının 11 aylık döneminde 39 orman yangınında 21 hektar alan yangınlarda zarar gördü. Aydın’daki yangınların çoğunluğu Nazilli Orman İşletme sınırları içinde yer aldı.

Ağaçlandırma çalışmaları

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Muğla ve Aydın ilerlerinde 2019 yılı başından bu yana ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyor. Yanan sahalar ile birlikte kurum ve kuruluşların ‘Hatıra Ormanı’ oluşturma çalışmaları da her yıl artarak devam ediyor. Her yıl EkimMart ayları arasında sürdürülen fidan dikimleri kapsamında Muğla genelinde 911 hektar alanda 478 bin 090 fidan dikildi. Aydın ilinde ise 783 hektar alana 574 bin 477 adet fidan dikimi yapıldı. Muğla ve Aydın illerinde toplam Bin 684 hektar alana 1 milyon 052 bin 567 adet değişik türlerde fidan dikimi gerçekleştirildi.



20 bin Delice ağacı aşılandı

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ağaçlandırma çalışmaları kapsamında çam fidanı dikiminin yanında orman dışı ve gelir getirici ürünler ile de yöre halkının gelir elde etmesini sağlıyor. Bu kapsamda Muğla yöresinde doğal olarak yetişen Delice ağaçlarını da aşılayarak zeytin ve zeytinyağı üretimine katkı sunuyor. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Muğla ve Aydın’da 2019 yılı içinde 20 bin Delice ağacını zeytin aşısı yaparak ekonomiye de katkı sunuyor.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nün 2 milyon 050 bin 521 hektar olan genel sahası içinde 750 bin 160 hektarı verimli orman ve 406 bin 823 hektarı bozuk orman olmak üzere toplam 1 milyon 156 bin 984 hektarlık orman alanını kapsıyor.

AYDIN 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:39

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