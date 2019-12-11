İklim Değişikliğinin Sağlığa etkileri konuşuldu “Prof. Dr. Evci, “Dirençli ve uyum sağlamaya hazır bir hizmet modeli geliştirilmelidir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İklim Değişikliğinin Sağlığa etkileri konuşuldu “Prof. Dr. Evci, “Dirençli ve uyum sağlamaya hazır ...

İHA

Dünya'daki pek çok gelişmiş ülke, Dünya'nın ısısının 1,5 derece artmasıyla ortaya çıkacak olaylara insanlığın hazırlıklı olması için görüşmeler yaparken Aydın'da Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi öncülüğünde, çeşitli okullarda iklim değişiklikleri ele alınmaya başladı.

İklim Değişikliğinin Sağlığa etkileri konuşuldu “Prof. Dr. Evci, “Dirençli ve uyum sağlamaya hazır bir hizmet modeli geliştirilmelidir”

Dünya’daki pek çok gelişmiş ülke, Dünya’nın ısısının 1,5 derece artmasıyla ortaya çıkacak olaylara insanlığın hazırlıklı olması için görüşmeler yaparken Aydın’da Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi öncülüğünde, çeşitli okullarda iklim değişiklikleri ele alınmaya başladı.
TÜBİTAK Bilim Söyleşileri programları dahilinde ele alınan programlar dahilinde Aydın’da ADÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Öğretim Üyesi ve Çevre Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Didem Evci Kiraz tarafından “İklim Değişikliği ve Sağlık Etkileri” konulu sunum ve söyleşi yapıldı. Kadıköy Abdülhamid Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ve Adnan Menderes Anadolu Lisesi 'nde gerçekleştirilen seminer ve söyleşilerde katılımcılara iklim değişikliğinin sağlığa etkisi anlatıldı.
“Türkiye 10 yıldır hazırlık yapıyor”
Dünyada iklim değişikliğinin doğuracağı sağlık sorunlarına ilişkin pek çok ilkenin herhangi bir hazırlığı olmadığını Türkiye’nin ise 2010 yılından bu yana bu konu üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Prof. Dr. Didem Evci Kiraz, “2014 yılında, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı tarafından, alanında uzman bilim insanlarını özellikle dezavantajlı bölgelerdeki öğrencilerle buluşturma ve öğrencilerin bilime ilgisini pekiştirme amacı ile “Bilim Söyleşileri” dizisi başlatılmıştır. Benim söyleşi konum ve tarihim bir başka nedenle önemliydi. Şu anda Madrid’de ‘İklim Değişikliği Taraflar Konferansı’nın 25.si düzenlenmekte. Ve ülkeler İklim değişikliği ile mücadeleyi kaybetmenin üzüntüsünü Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin ağzından dinlediler. Dünya Sağlık Örgütü ülkelerin sağlık ve iklim değişikliği durumunu araştırmış ve şu an hiçbir ülkenin gelecekte karşılaşacakları olaylara hazırlıklı olmadıklarını ortaya koymuştur. Halbuki Türkiye 2010 yılından bu yana iklim değişikliği ve sağlık alanında Sağlık Bakanlığı öncülüğünde çalışmalar yapmaktadır. Ulusal strateji ve eylem planını 2015 yılında yayınlamıştır. Tek yapılması gereken hazırlıklı, dirençli ve uyum sağlamaya hazır bir sağlık hizmet modeli ve toplum farkındalığı, bilinci, bilgi düzeyi ile 20302050 yıllarına hazırlanmaya başlamasıdır” diye konuştu.

AYDIN

11 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:40
  • GÜNEŞ 08:07
  • ÖĞLE 13:07
  • İKİNDİ 15:36
  • AKŞAM 17:57
  • YATSI 19:18
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ATB, TÜRİB Genel Kurulu’na katıldı
YEREL HABERLER ATB, TÜRİB Genel Kurulu’na katıldı
Minikler, Türk Kahvesi kültürünü öğrendi Dünya Türk Kahvesi Günü’nde, Türk Kahvesi yerine miniklere sütlü mirvari kahvesi ikram edildi.
YEREL HABERLER Minikler, Türk Kahvesi kültürünü öğrendi Dünya Türk ...
Avrupalı Türkler, Çin zulmüne dikkat çekti
YEREL HABERLER Avrupalı Türkler, Çin zulmüne dikkat çekti
'Öküz Mehmet Paşa' yayında
YEREL HABERLER 'Öküz Mehmet Paşa' yayında
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Turizm fuarında Yenipazar tahinli pidesi tam not aldı
YEREL HABERLER Turizm fuarında Yenipazar tahinli pidesi tam not aldı
Saniye Teyze dairesini belediyeye bağışladı Dairesini Nazilli Belediyesi’ne bağışlayan Saniye Teyze plaketle onurlandırıldı
YEREL HABERLER Saniye Teyze dairesini belediyeye bağışladı Dairesini ...
2 çocuk annesi kendini astı
YEREL HABERLER 2 çocuk annesi kendini astı
Didim’ de 8 düzensiz göçmen yakalandı.
YEREL HABERLER Didim’ de 8 düzensiz göçmen yakalandı.
MHP´li eski başkan otogarı devretmeyince 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
YEREL HABERLER MHP´li eski başkan otogarı devretmeyince 6 ay hapis ...
Karacasu'da 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kutlandı
YEREL HABERLER Karacasu'da 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü ...
Kore Gazisi Yapıcı son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kore Gazisi Yapıcı son yolculuğuna uğurlandı
İYİ Parti'li Kaya'dan Bahçeli'ye görevden alma teşekkürü
YEREL HABERLER İYİ Parti'li Kaya'dan Bahçeli'ye görevden alma ...
Nazilli Belediye eski Başkanı Alıcık; "6 ay hapis cezası benim için bir onur ve gururdur"
YEREL HABERLER Nazilli Belediye eski Başkanı Alıcık; "6 ay hapis ...
Davutlar ve Güzelçamlı otobüs terminalleri pırıl pırıl
YEREL HABERLER Davutlar ve Güzelçamlı otobüs terminalleri pırıl ...
Aydın'da terör örgütü propagandasına 9 gözaltı
YEREL HABERLER Aydın'da terör örgütü propagandasına 9 gözaltı
Aydın’da KUSİ toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Aydın’da KUSİ toplantısı yapıldı
Nazilli’yi dünya ‘Uzun Yaşam Festivali’ ve ‘Nazilli Zeybeği’ ile tanıyacak
YEREL HABERLER Nazilli’yi dünya ‘Uzun Yaşam Festivali’ ve ‘Nazilli ...
Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulıa’dan Söke ziyareti
YEREL HABERLER Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulıa’dan ...
Vatandaştan belediye başkanına atlı mesaj Karacasulu vatandaş, belediye başkanından 10 yıllık talebini bu defa atı ile arenaya çıkarak dile getirdi
YEREL HABERLER Vatandaştan belediye başkanına atlı mesaj Karacasulu ...
Kore gazisi, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kore gazisi, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı
Aydın ve Muğla'da 2019’da 1 milyon fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Aydın ve Muğla'da 2019’da 1 milyon fidan toprakla ...
Yenipazar Kaymakamı Bekir Yalçın’dan Nazilli Ticaret Odası’na ziyaret
YEREL HABERLER Yenipazar Kaymakamı Bekir Yalçın’dan Nazilli Ticaret ...
Aydın’da yasadışı silah ticaretine büyük darbe
YEREL HABERLER Aydın’da yasadışı silah ticaretine büyük darbe

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X