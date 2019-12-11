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- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, arka tekerleğinin patlaması sonucu devrilen motosikletteki baba ve oğlu, yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında, AydınNazilli karayolunun 24'üncü kilometresinde meydana geldi. Nihat Akkoca (51) yönetimindeki 09 ACL 890 plakalı motosiklet, arka tekerleğinin patlaması sonucu, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada, Nihat Akkoca ile arkasında oturan oğlu Harun Akkoca (26) yaralandı.

Yaralılar, yoldan geçen diğer sürücülerin çağırdığı ambulansla, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



AYDIN 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:40

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