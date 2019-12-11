Yenipazar Belediye, İlçe Milli Eğitim'i mağlup etti

Yenipazar Belediyesi Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası'nda Belediye, İlçe Milli Eğitim'i 30 mağlup etti.



Yenipazar Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası'nda İlçe Milli Eğitim ile mücadele eden belediye, maçtan 30 galibiyetle ayrıldı. 2515, 2511 ve 2522 sayılarla maçı kazanan Belediye, maç sonunda Belediye Başkanı Yüsran Erden ile büyük sevinç yaşadı. Başkan Erden, her maç olduğu gibi her iki takımı da tebrik etti.



Öte yandan maça büyük ilgi gösterilirken, Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden ve eşi Nursevil Erden maçı beraber izledi.

AYDIN 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:40

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