Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hasan Güngör, okul çağındaki çocukların üçte birinin obez olduğuna dikkat çekerek; “Obeziteye karşı mücadele erken yaşta başlatılmalı” dedi.



ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hasan Güngör, Aydın Özel My Kolej öğrencilere “Çocukluk çağı obezitesi ve sağlık üzerine etkisi” konulu konferans verdi.

“Beslenme Dostu Okul” programı kapsamında Okul Müdürü Özcan Atar, ortaokul öğrencilerini bilgilendirmek ve obezite konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hasan Güngör’ü okula davet etti. Kalp sağlığı konusundaki başarılı çalışmalarıyla tanınan Doç. Dr. Güngör, öğrencilere obezite ve sağlık üzerindeki etkisi konusunda bilgi verdi.

Bir insanın hayattaki en değerli şeyinin sağlık olduğunu vurgulayan Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hasan Güngör, sağlığın kaliteli yaşamın anahtarı olduğunu söyledi. Obeziteyi vücutta normalden fazla yağ birikmesi olarak adlandırdıklarını ifade eden Güngör, “Obezite sadece erişkinlerin hastalığı değil. İnsan hayatının bütün evresinde olan bir hastalık. Özellikle 56 yaşlarında ve ergenlik yaşlarında obezite ile çok karşılaşıyoruz. Sizin yaş grubunuzda hareketsiz yaşam ve yanlış beslenme obezitenin başlıca faktörleri arasında yer alıyor” diye konuştu.



Günümüzde çocukların hareketli bir yaşam sürdürebilecekleri yeterli oyun oynayacağı alanların olmadığını ifade Doç. Dr. Güngör, şunları söyledi:

“Çocuklar yetersiz spor yapması, yeterince oyun alanlarını olmaması, teknolojik aletler ve beden eğitim derslerinin yetersiz olması nedeniyle obezite oranı çocuklarda artmasında rol oynayan faktörler arasında yer alıyor. Televizyonlarda şekerli içecekler ve kalorili gazlı içecekler konusunda aşırı bir yönlendirme ve özendirme var maalesef. Tablet, bilgisayar gibi oyun aletlerinin başında oturma süremiz giderek artıyor. Eskiden çocuklar evlerin içine girmesi için aileler çaba sarf ederken günümüzde çocuklar dışarı çıkarılmaya çalışılıyor. Televizyonlarda 8 bin 853 reklamdan 2 bin 848 tanesi gıda ile ilgili. Yani yayınlanan reklamlardan üç tanesinden biri gıda ile ilgili”



“Obeziteye Karşı Mücadele Erken Yaşta Başlatılmalı”

Kiloların insan sağlığı üzerinde ne tür etkileri olduğunu dile getiren Güngör, “Obez çocuklar dışarıdan sevimli gelebilir ama ileriki yıllarda kişinin yaşayabileceği bir dizi sağlık probleminin aslında başlangıcı. Önümüzdeki yıllarda pek çok hastalığın başlangıcı olarak obezite görülmekte. Obeziteyle mücadeleye ne kadar erken yaşta başlarsak o kadar daha başarılı olacağız ve sağlıklı bir yaşam sürdüreceğiz. Obez çocuklar büyümeyi çok erken yaşta tamamladıkları için bazı problemlerle karşılaşıyorlar. Çocuklarda düz tabanlık, bacaklarda eğrilik gibi ortopedik sorunlar ortaya çıkmaya başlıyor. Bacak arasında pişikler oluşuyor. Erkek çocuklarda meme bölgesinde yağ toplanmaya başlıyor. Karın ve kalçalarda yağ fazlalığı nedeniyle deriler çatlıyor. Deri altı enfeksiyon, nefes alıp vermede güçlükler, kalp damar tıkanıklığı, tansiyon yüksekliği, şeker hastalığı gibi hastalıkların ortaya çıkmasını hızlandırıyor. Bu hastalıklar çocukluk yaşlarda da başlayabiliyor. 5060 yaşlarda görülecek komplikasyonlar ve sağlık sorunları daha erken yaşlarda ortaya çıkmaya başlıyor. Bu duruma herkes yakalanabilir. Hayatınızın her evresinde dikkat etmeliyiz” şeklinde konuştu.



“Hayatınızdaki En Değerli Şey Sağlığınız”

“Sağlık, kaliteli yaşamın bir anahtarıdır” diyen Doç. Dr. Güngör, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

“Baştan işi sıkı tutmamız gerekiyor. Bizim çocukluğumuzda televizyonlar büyük, vücutlar inceydi. Şimdi ise televizyonlar incelip küçüldü ama göbekler büyüdü. Hareketsiz yaşam arttı. Yemek için yaşamamalıyız. Yaşamak için yemeliyiz. Bir insanın hayatındaki en değerli şeyi kendi sağlığıdır. O yüzden arkadaşlar size büyük bir görev düşüyor. Kendinizi sadece obeziteden değil bütün kötü alışkanlıklardan korumalısınız”



“Obez sayısı her geçen gün artıyor”

Çocukları vücudunun hızlı geliştiği için yeterli ve dengeli beslenmeleri gerektiğini vurgulayan Güngör, şu uyarılarda bulundu:

“Okul çağındaki çocukların üçte biri maalesef obez. Çocukluk çağında obez olanların yarısı erişkin çağında da obez. Dünyada ise obez sayısı her geçen gün artıyor. Kaliteli ve sağlıklı bir yaşam sürdürmek istiyorsak hareketli bir yaşam ve tükettiğimiz gıdaların miktarına önem vermeliyiz”

