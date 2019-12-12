Spor Müsabakaları Sağlıkçılar Derneği’nden Fillikçioğlu’na ziyaret

Spor Müsabakaları Sağlıkçıları Derneği (SMSD), Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu’na ziyarette bulundu.

SMSD Başkanı Deniz Yaylı ve yönetim kurulu üyeleri geçtiğimiz aylarda Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne atanan Cenap Fillikçioğlu’nu makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Fillikçioğlu’na spor salonlarında kullanılmak üzere sağlık çantası malzemeleri hediye eden dernek yöneticileri salon sporlarında her zaman kendilerinin yardıma hazır olduklarını kaydetti. Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı ziyaret sonunda Fillikçioğlu dernek yönetimine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

AYDIN 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:40

GÜNEŞ 08:07

ÖĞLE 13:07

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 17:57

YATSI 19:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.