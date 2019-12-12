ADÜ’de Online Oyun ve Medya Bağımlılığı Semineri düzenlendi

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Köşk Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından, ‘Online Oyun ve Medya Bağımlılığı Semineri’ düzenlendi.

Uzman Dr. İsmail Yasir Kırtıl’ın sunumuyla gerçekleşen seminere, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Online oyun ve medya bağımlılığı üzerine farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen seminerde Uzman Dr. İsmail Yasir Kırtıl, online oyun ve medya bağımlılığının yol açabileceği olumsuzluklar hakkında bilgi verdi.

AYDIN 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:40

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