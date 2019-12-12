AK Parti Yenipazar’da delege seçimlerini tamamlandı

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AK Parti Yenipazar İlçe Teşkilatında Şubat ayında yapılacak 7. Olağan Kongre öncesi delege seçimleri heyecanı yaşandı.

Parti binasında gerçekleştirilen delege seçimine AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen de katılırken, AK Parti Yenipazar İlçe Başkanı Mehmet Sümer açıklama yaptı. Sümer, "Delege seçimlerimiz Yenipazar'a, Aydın'a ve Türkiye'ye hayırlı olsun. Ben seçime katılan tüm üyelerime teşekkür ederim" dedi.

AK Parti’de delege seçimlerinin tamamlanmasının ardından ilçe kongreleri gerçekleştirilecek.

AYDIN 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:40

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