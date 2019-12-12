Söke OSB Jandarma Karakolu hizmete girdi

Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı Söke Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Jandarma Karakol Komutanlığı’nın açılış töreni yapıldı. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger’in de katıldığı açılış töreninde karakol bahçesine günün anısına ladin ağacı dikildi.

Söke İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösterecek olan OSB Jandarma Karakolu açılış törenine; Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Jandarma İl Alay Komutanı Alb. Mesut İnan, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kazım Tüten, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, ADÜ Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç, siyasi parti yöneticileri, meslek odaları yöneticileri ve daire müdürleri katıldı.

Aydın İl Jandarma Alay Komutanı Jan. Alb. Mesut İnan yaptığı açılış konuşmasında tarihi şan, şeref ve üstün başarılarla dolu kanun ordusu Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde bir jandarma karakolunu daha teşkil ederek halkımızın hizmetine sunmanın onur ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Hizmete giren Karakolun yapımında emeği geçen başta Aydın Valisi olmak üzere Söke Kaymakamı ve OSB yönetimine ve üyelerine teşekkür eden Jan. Albay Mesut İnan; “Söke mülki sınırları içerisinde Söke OSB adıyla konuşlandırılan, sanayi bölgesinde meydana gelebilecek olaylara karşı emniyet ve asayiş hizmetlerini yürütmek, olay vukuu durumunda zamanında ve etkin müdahale etmek maksadıyla Jandarma Karakol Komutanlığı açılması değerlendirilerek Aydın Valiliğin teklifi, jandarma Genel Komutanlığının uygun görüşü ve İçişleri Bakanlığın onayının alınmasını müteakip Söke OSB Yönetimi ile yapılan protokolün ardından karakolun yapımına başlanılmış ve kısa sürede tamamlanmıştır” dedi.

Açılışta konuşan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Söke OSB’nin Aydın’ın en hızlı gelişen ve büyüyen organize sanayilerin başında yer aldığını söyledi. Vali Köşger; “Yatırımcılar gerek karayolu gerekse demiryolu ulaşım kolaylığının yanında, İzmir limanına yakın olması nedeniyle Söke OSB’yi tercih etmekte. Bölgeye yapılan yatırımlar beraberinde ciddi istihdam da yaratıyor. Hizmete giren karakolumuzun sadece OSB değil, çevresindeki yerleşim alanlarına da hizmet verecek olması da önem taşıyor. Karakolun yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Köşker, hizmete giren karakolun gerekli fiziki yapısı gerekse peyzaj ve çevre düzenlemesi ile mükemmel bir hizmet binası olduğunu da sözlerine ekledi.

Söke İlçe Müftüsü Ali Saim Doğru’nun yaptırdığı duanın ardından karakolun açılış kurdelesi kesilirken, karakolun gezilmesinin ardından Vali Köşger ve protokol üyeleri açılışın anısına karakol girişine ladin fidanı diktiler.

AYDIN 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:40

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