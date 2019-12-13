Aydın’a 5 yeni noterlik kuruldu

Adalet Bakanlığı’nın 21 Kasım’daki oluruyla, Aydın’ın 4 ilçesinde 5 yeni noterliğin kurulduğunu belirtildi.
Adalet Bakanlığı’nın 21 Kasım’daki oluruyla noterliklerin kurulması için yer tespit çalışmalarına başlandığını dile getiren açıklamada; “Aydın Efeler’de Aydın 4. Noterliği unvanı ile 1 adet, Nazilli’de Nazilli 5. Noterliği unvanı ile 1 adet, Söke’de Söke 4. Noterliği unvanı ile 1 adet, İncirliova’da İncirliova 3. ve 4. Noterliği unvanı ile 2 adet olmak üzere toplam 5 adet daha noterlik kurulmuştur. Halihazırda Noterliklerin kurulacağı yerleri belirlemek amacıyla adres tespit çalışmaları için bağlı Başsavcılıklara yazılar gönderildi. Nazilli’de kurulacak olan Nazilli 5. Noterliği, Sanayi bölgesinde olacak" denildi.
AYDIN
13 Aralık 2019 Cuma
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